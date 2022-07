Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke und verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 14.07.2022, gegen 13:00 Uhr, ist ein 21-jähriger Motorradfahrer auf der L 163 zwischen Jestetten und Dettighofen gegen eine Leitplanke geprallt und hat sich leicht verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache war er in einer Kurve zu Fall gekommen und rutschte zusammen mit seiner Maschine von der Straße. Leicht verletzt verließ der Fahrer die Unfallstelle und ließ das beschädigte Motorrad zurück. Er konnte nachträglich ermittelt werden. Sachschaden entstand am Motorrad in Höhe von ca. 10000 Euro und an der Leitplanke von geschätzt 2000 Euro.

