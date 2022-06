Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Baumarkt

Hamm-Mitte (ots)

Am Montag, 6. Juni, gegen 4.25 Uhr, kam es zu einer Alarmauslösung an einem Baumarkt auf der Östingstraße. Polizeibeamte stellten vor Ort Beschädigungen an der Glastür des Haupteingangs fest. Über diesen Eingang dürften sich die Unbekannten Zutritt zum Objekt verschafft haben. Im Markt selber konnten keine Täter mehr angetroffen werden. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Zeugenhinweise werden von der Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen genommen.(lh)

