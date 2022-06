Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Flucht in Bus nach Ladendiebstahl

Speyer (ots)

Am 31.05.2022 um 15:30 Uhr entwendete ein 22-jähriger Mann einen Geldbeutel und weitere Gegenstände aus einem Einkaufszentrum in der Maximilianstraße und packte diese in einen mitgebrachten Rucksack. Eine Viertelstunde später kehrte er zurück in das Einkaufszentrum und tauschte seine alten Schuhe gegen ein Paar neue Schuhe, wieder ohne zu bezahlen. Ein Zeuge verfolgte den 22-Jährigen und seine drei Begleiter zu einem Linienbus, in welchen diese am Postplatz einstiegen. Hinzugerufene Polizeistreifen stoppten den Linienbus unmittelbar am Hauptbahnhof und ermittelten den Beschuldigten sowie seine Begleiter. Die entwendeten Schuhe wurden sichergestellt, der Rucksack wurde nicht mehr aufgefunden. Der Gesamtwert des Diebesgutes steht bislang nicht fest. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet. Aufgrund des Einsatzes kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Bahnhofstraße.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell