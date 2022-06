Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Versuchter Einbruch in Zweifamilienhaus

Dudenhofen (ots)

Im Zeitraum vom 22.05.2022 bis zum 28.05.2022, 10 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Terrassentür eines Zweifamilienhauses in der Oberen Mühlstraße in Dudenhofen aufzuhebeln. Der Schließmechanismus der Tür wurde hierbei beschädigt. Es entstand Sachschaden in geringer Höhe. Die Tat wurde der Polizei am 31.05.2022 bekannt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell