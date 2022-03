POL-HS: Einbrüche in PKW

Heinsberg-Waldenrath (ots) - Zwischen Samstagmorgen (05. März), 10 Uhr, und Sonntagmorgen (06. März), 10.30 Uhr, drangen unbekannte Personen, vermutlich durch die Balkontür, in ein Einfamilienhaus an der Huckstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

