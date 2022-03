POL-HS: Polizeibericht vom 06.03.2022

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots) - Delikte/Straftaten: Heinsberg - Einbruch in Rohbau In der Zeit vom 03.03.2022, 16:15 Uhr bis 04.03.2022, 07:05 Uhr hebelten unbekannte Täter in einem Rohbau auf der Marie-Juchacz-Straße zwei Türen auf und entwendeten diverse Kupferkabel. Erkelenz-Keyenberg - Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 03.03.2022, 22:00 Uhr bis 04.03.2022, ...

