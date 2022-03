POL-HS: Polizeibericht Nr. 64 vom 05.03.2022

Wassenberg-Myhl (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (03. März) ereignete sich gegen 05.15 Uhr ein Diebstahl aus der Garage eines Hauses am Sendesweg. Ein bislang unbekannter Täter stahl hieraus ein rot-schwarzes Mountainbike der Marke Cube, einen Fahrradanhänger sowie Werkzeug. Er wird von einem Zeugen, der ihn in der Garage überraschte, als männlich, etwa 35 Jahre alt und zirka 168 Zentimeter groß beschrieben. Er ...

