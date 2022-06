Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 5. Juni, an der Kreuzung Zum Torksfeld / Ostfeldstraße / Hermann-Hölzel-Straße, wurde ein 82-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt. Gegen 9.15 Uhr befuhr er mit seinem Fahrrad die Straße Zum Torksfeld in Fahrtrichtung Norden und wollte bei Grünlicht die Kreuzung geradeaus passieren. Eine 59-jährige Kia-Fahrerin befuhr die Ostfeldstraße und beabsichtigte, bei Rotlicht zeigender Ampel mit angebrachten Grünpfeil nach rechts abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der 82-Jährige leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1300 Euro.(mw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell