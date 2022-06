Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Lippestraße sind am Freitagabend (3. Juni) insgesamt vier Personen verletzt worden. Eine 31-jährige Fordfahrerin war dort gegen 21.45 Uhr in Richtung stadteinwärts unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte sie mit einem Baum. Ihre drei Beifahrer(innen) (3, 7 und 32 Jahre alt) wurden in Hammer Krankenhäuser gebracht, wo sie stationär verblieben. Die Mondeofahrerin musste ambulant behandelt werden. Bis auf den 32-Jährigen, der aktuell in Hamm lebt, stammen sämtliche Fahrzeuginsass(-innen) aus Beckum. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10000 Euro taxiert.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell