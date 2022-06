POL-HAM: Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Römerstraße/Waterkamp wurden am Freitag, 3. Juni, gegen 14.15 Uhr drei Personen leicht verletzt. Eine 36-jährige VW-Fahrerin befuhr die Römerstraße in südlicher Fahrtrichtung. Ein 19-jähriger Tesla-Fahrer befuhr die Straße Waterkamp in Fahrtrichtung Römerstraße und beabsichtigte, die Kreuzung zu überqueren und weiter auf der ...

