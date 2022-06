POL-HAM: Mercedes bei Unfallflucht beschädigt

Hamm-Mitte (ots) - Ein 69-Jähriger verletzte sich am Donnerstag, 2. Juni, 8.50 Uhr bei einem Alleinunfall auf der Ostenallee leicht. Der Hammer war auf seinem Motorrad in Fahrtrichtung Osten unterwegs, als ein vor ihm fahrendes Auto aufgrund des Verkehrs stark abbremste. Als der 69-Jährige ebenfalls stark bremste, geriet er ins Schleudern und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus, ...

mehr