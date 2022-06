Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall mit 4 beteiligten Autos und 3 Verletzten

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Römerstraße/Waterkamp wurden am Freitag, 3. Juni, gegen 14.15 Uhr drei Personen leicht verletzt. Eine 36-jährige VW-Fahrerin befuhr die Römerstraße in südlicher Fahrtrichtung. Ein 19-jähriger Tesla-Fahrer befuhr die Straße Waterkamp in Fahrtrichtung Römerstraße und beabsichtigte, die Kreuzung zu überqueren und weiter auf der Ludwig-van-Beethovenstraße geradeaus zu fahren. Im Kreuzungsbereich kam es so zur Kollision, dass beide Autos in die Ludwig-van-Beethoven-Straße geschleudert wurden. Der Tesla kollidierte dabei mit einem geparkten Opel und einem geparkten Mercedes. Die 36-Jährige sowie die beiden minderjährigen Kinder als Mitfahrer im VW wurden mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden. Der Tesla und der VW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es kam zu Verkehrsstörungen auf der Römerstraße; der Verkehr wurde für etwa drei Stunden an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Lediglich die Ludwig-van-Beethoven-Straße war aus Richtung Römerstraße nicht passierbar. (kt)

