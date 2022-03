POL-HRO: Sperrungen und Einschränkungen zum Spiel der 2. Bundesliga F.C. Hansa Rostock gegen FC St. Pauli am 02.04.2022

Halle/MZ (ots) - Es ist für beide Seiten nicht gut, dass die langfristige Energiepartnerschaft aufgegeben wird. Verantwortlich dafür sind allein Putin und seine Militärs. Möglich wurde die Entscheidung, weil die Manager beim Bau der neuen Raffinerie in Leuna Mitte der 90er Jahre auf eines besonderen Wert legten: Unabhängigkeit. Um nicht am russischem Öl-Tropf zu hängen, gibt es auch Pipelines zu den Seehäfen in ...

mehr