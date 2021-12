Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1752) Adventskranz löste offenbar Wohnungsbrand aus

Erlangen (ots)

Am Freitag (24.12.2021) mussten die Erlanger Feuerwehren zu einem schadensträchtigen Wohnungsbrand im Stadtteil Kriegenbrunn ausrücken. Nach aktuellem Ermittlungsstand war das Feuer von einem Adventskranz ausgegangen.

Feuerwehr und Polizei waren gegen 15:00 Uhr alarmiert worden, weil sich in einer Wohnung in der Berner Straße ein Zimmerbrand entwickelt hatte. Den Einsatzkräften der Feuerwehren gelang es, den Wohnungsbrand zu löschen. Ein 98-jähriger Mann, der sich zum Zeitpunkt des Brandes in der betroffenen Wohnung befunden hatte, konnte von Nachbarn aus dem Anwesen gebracht werden. Er hatte bei dem Versuch, den Brand selbst zu löschen, leichte Verletzungen erlitten und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

In der betroffenen Wohnung selbst entstand durch den Brand immenser Sachschaden. Aufgrund geborstener Scheiben und starker Verrußung war die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Der Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass ein entzündeter Adventskranz den Wohnungsbrand ausgelöst hat.

Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell