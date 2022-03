POL-HRO: Hoher Sachschaden durch Alkohol am Steuer

Rostock (ots) - Nachdem verschiedene Rostocker Firmen von Einbrechern heimgesucht wurden, ermittelt nun die Kriminalpolizei. In der Nacht zum 17.03.22 brachen unbekannte Täter in zwei Firmen im Rostocker Hansaviertel sowie im Stadtteil Reutershagen ein. Die Einbrecher verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt und durchsuchten mehrere Büroräume. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Ein Einbruch in der ...

