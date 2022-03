POL-HRO: Tatverdächtige nach Brand in Rostocker Kleingartenanlage gestellt

Rostock (ots) - Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagmorgen sein Fahrzeug an einer Bushaltestelle in Markgrafenheide abgestellt und ist eingeschlafen. Die Polizei wurde gegen 7:00 Uhr von Zeugen darüber informiert, dass der 51-Jährige offensichtlich stark angetrunken mit seinem Kleintransporter in Markgrafenheide unterwegs ist. Als die Streifenwagenbesatzung an der Bushaltestelle eintraf, fanden sie den Deutschen ...

mehr