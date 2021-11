Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unfallflucht nach Parkrempler

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag zwischen 15:30 Uhr und 16:05 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts an der Altdorfer Straße in Holzgerlingen einen geparkten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Am VW konnten schwarze Lackantragungen festgestellt werden. Zeugen, die Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell