POL-HAM: Rücknahme der Vermisstenfahndung

Hamm-Uentrop (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Donnerstag, 2. Juni, zwischen 14.30 Uhr und 23 Uhr auf der Soester Straße einen Mercedes beschädigt. Das Auto war auf einem Seitenstreifen geparkt und hat Kratzer sowie Dellen am vorderen, linken Kotflügel und an der vorderen, linken Autotür. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer ...

mehr