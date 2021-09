Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Am 12.09.2021, gegen 14.20 Uhr, kommt es in der Benderstraße, Höhe Hausnummer 4, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem freilaufenden Hund. Der Hund wird hierbei so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später verstirbt. Der Pkw verlässt unerlaubt die Unfallstelle. Laut Zeugen soll es sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

