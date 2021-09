Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines E-Scooters

Speyer (ots)

In der Nacht auf Sonntag befuhr ein 18-jähriger Mann aus Römerberg mit seinem PKW die L454 von Schifferstadt in Richtung Speyer, als ihm kurz vor Ortseingang Speyer vermutlich die Vorderachse brach und das Auto nach rechts ausscherte. Um ein Abkommen von der Fahrbahn zu verhindern lenkte der junge Mann dagegen und geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn, wo in diesem Moment ein 22-jähriger Mann gerade die Fahrbahn mit seinem E-Scooter queren wollte. Dieser erschrak ob des herannahenden PKW und stürzte zu Boden. Glücklicherweise kam es nach ersten Erkenntnissen zu keiner Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, sodass der E-Scooter-Fahrer mit Schmerzen im Arm und Rücken davonkam. Diese wurden vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt. Der beteiligte PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe muss noch genau ermittelt werden.

