POL-LIP: Bad Salzuflen. Mit Pedelec gestürzt.

Lippe (ots) - Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen dem 28. Februar und dem 9. März (Mittwoch) gewaltsam Zutritt in eine Zahnarztpraxis in der Annastraße. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und suchten im Bereich des Empfangs nach Wertgegenständen. Sie entnahmen Geld aus einer Kassette und entkamen unerkannt. Wieviel Bargeld die Täter klauten, steht noch nicht fest. In der Nacht von Dienstag auf ...

