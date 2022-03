Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Fahrradfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (9. März 2022) auf der Waldheidestraße ereignet hatte, wurde ein 69-jähriger Fahrradfahrer aus Detmold schwer verletzt. Gegen 17:35 Uhr befuhr er mit seinem Zweirad den Birkendamm in Richtung Detmold. Zu der Zeit beabsichtigte eine ebenfalls 69-jährige Frau aus Bad Salzuflen den Birkendamm mit ihrem Audi in Fahrtrichtung der Bielefelder Straße zu überqueren. Offenbar übersah sie den Zweiradfahrer und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Das Fahrrad wurde von dem Audi komplett überrollt. Der Zweiradfahrer wurde zunächst auf die Motorhaube aufgeladen und fiel anschließend auf die Fahrbahn. Dort wurde das Bein des Detmolders von einem Rad des Wagens überfahren. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.700 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat zu melden, Telefon 05231 / 6090.

