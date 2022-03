POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Vorstellung polizeiliche Verkehrsunfallentwicklung. Einladung für Medienvertretende - Erinnerung!

Lippe (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (8.-9. März 2022) brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Rosenstraße ein. Sie hebelten eine Tür auf und suchten in den Räumen nach Wertgegenständen. Gegen 4:20 Uhr stellten Angestellte den Einbruch und das Fehlen von Bargeld fest. Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

