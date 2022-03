POL-LIP: Oerlinghausen. Farbschmierereien auf dem Schulgelände.

Lippe (ots) - Unbekannte versuchten in der Nacht von Sonntag auf Montag (6.-7. März 2022) den Geldausgabeautomaten in der Selbstbedienungs-Filiale der Sparkasse am Försterweg aufzubrechen. Die Tür hielt jedoch stand, so dass die Täter ohne Erfolg von dannen zogen. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter ...

