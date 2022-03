Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. 41-Jähriger aus Versammlung heraus geschlagen.

Lippe (ots)

Montagabend (7. März 2022) fand in Lemgo eine nicht angezeigte Versammlung statt. Der Aufzug der zirka 200 Versammlungsteilnehmenden zog gegen 19:20 Uhr unter anderem durch das "Rampendal". Ein 41-jähriger Anwohner schaute aus dem Fenster seiner Erdgeschosswohnung und sprach die Teilnehmenden an. Dabei erhielt er einen Schlag an den Kopf. Vermutlich hatte der Täter dabei einen Gegenstand in seiner Hand, mit dem er dem Opfer ins Gesicht schlug. Der 41-jährige Lemgoer erlitt dadurch Verletzungen. Der Täter ist männlich, etwa 30 bis 40 Jahre alt und hat schwarzes, dichtes Haar, das er zu einem "Igel" hochgestellt hatte. Hinweise zu der Körperverletzung oder zur Identität des Schlägers nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen entgegen, Telefon 05222 / 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell