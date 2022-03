Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Keine vorsätzliche Brandstiftung.

Lippe (ots)

Wir berichteten bereits am 3. März 2022 von dem Brand einer Gewerbehalle in der Albert-Schweizer-Straße: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5161217 Am Dienstag (8. März 2022) nahmen Brandermittler der Polizei sowie externe Sachverständige den Brandort in Augenschein. Dabei konnten keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung festgestellt werden. Die Spurenlage an der Brandausbruchstelle deutet auf einen technischen Defekt hin.

