POL-LIP: Detmold-Berlebeck/Remmighausen. In zwei Feuerwehrwachen eingebrochen - Korrektur Tatort!

Schwere Beute machten Einbrecher am frühen Montagmorgen (7. März 2022) in der Feuerwehrwache Berlebeck im Schlehenweg. Die bislang Unbekannten verschafften sich gegen 3.30 Uhr gewaltsam Zugang zur Wache, in dem sie mehrere Fenster und eine Tür aufhebelten. Aus einem der Fahrzeuge entwendeten sie ein um die 100 kg schweres Hydraulikaggregat (Marke "Weber") inklusive Schere und Spreitzer im Wert von rund 20.000 Euro. Im Anschluss flüchteten sie vermutlich fußläufig über den Pfadweg hinter der Wache in Richtung Fromhauser Straße. Bei den Tätern soll es sich laut einer Zeugin, die den Einbruch beobachten konnte, um zwei Männer gehandelt haben.

Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag (6./7. März 2022) kam es auch zu einem Einbruch in die Feuerwehrwache in der Remmighauser Straße in Remmighausen. Hier stiegen die Täter über ein Fenster in die Feuerwehrhalle ein. Im Gebäude traten sie eine Holztür ein und öffneten auf der Suche nach Beute die Türen an mehreren Fahrzeugen. Gestohlen wurde augenscheinlich nichts. Durch ein Fenster flüchteten die Unbekannten aus der Wache in Richtung der Remmighauser Straße.

Wer Angaben zu den Einbrüchen machen kann, setzt sich bitte unter Telefon 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

