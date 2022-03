Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Grundschüler verhalten sich vorbildlich.

Lippe (ots)

Vorbildlich haben sich zwei Schüler der Grundschule an der Schulstraße in der vergangenen Woche verhalten. Am Mittwoch (2. März 2022) fanden sie im Bereich Holstenhöfener Str./Paradies zwei 50-Euro-Scheine, die sie im Schulsekretariat bzw. bei der Polizei abgaben. Als sie die Geldscheine auffanden, sahen sie eine Frau, die ebenfalls einen Geldschein aufhob, diesen jedoch bislang nicht als Fundsache abgegeben hat. Die Frau betrat anschließend die Grundschule, so dass sie dort am Mittwoch, gegen 12:40 Uhr, möglicherweise ein Schulkind abgeholt hat. Die Frau ist ca. 18 bis 25 Jahre, ca. 170 bis 175 cm groß, schlank und hat blonde, lange Haare. Wer Hinweise zur Identität der Frau geben kann oder sein Bargeld dort mutmaßlich verloren hat, wird gebeten, sich bei der Kripo in Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 zu melden.

