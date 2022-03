Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbruch in Arztpraxen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen dem 28. Februar und dem 9. März (Mittwoch) gewaltsam Zutritt in eine Zahnarztpraxis in der Annastraße. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und suchten im Bereich des Empfangs nach Wertgegenständen. Sie entnahmen Geld aus einer Kassette und entkamen unerkannt. Wieviel Bargeld die Täter klauten, steht noch nicht fest.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (8.-9. März 2022) drangen Einbrecher gewaltsam in eine Arztpraxis im Gretchenweg ein. Auch in diesem Fall schlugen sie ein Fensterglas ein und konnten das Fenster so öffnen. Die Einbrecher durchsuchten alle Räume. Schließlich fanden sie 20 Euro Bargeld. Ob ein Zusammenhang zwischen den begangenen Taten besteht, steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen in beiden Fällen teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 mit.

