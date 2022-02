Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Polizei sucht Zeugen zu Unfallhergang

Ludwigsburg (ots)

Wohl zwischen Samstag 15:30 Uhr und Sonntag 10:00 Uhr kam es in der Mühlbergstraße in Weissach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einem Fiat. Über den genauen Unfallhergang rätselt das Polizeirevier Leonberg aktuell. Offenbar schob der angeblich geparkte Mercedes den ebenfalls geparkten Fiat mehrere Meter nach vorne. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro. Nach jetzigem Ermittlungsstand wird die Beteiligung eines dritten Fahrzeugs als unwahrscheinlich erachtet. Der Eigentümer des Mercedes, welcher die Polizei über den Unfall informierte, stellte jedoch eigener Aussage zufolge sein Fahrzeug am Samstag ordnungsgemäß ab. Danach sei der Pkw durch keinen Berechtigten mehr in Gebrauch genommen worden. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell