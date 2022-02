Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Handbremse nicht richtig angezogen - 20.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein 59-jähriger Mini-Fahrer hielt am Samstag gegen 18:00 Uhr im Amselweg in Asperg an, um einen hinter ihm fahrenden Pkw-Lenker auf sein nicht eingeschaltetes Abblendlicht aufmerksam zu machen. Hierzu schaltete der 59-Jährige sein Warnblinklicht ein, versäumte jedoch mutmaßlich seine Handbremse fest genug anzuziehen. Der Mini machte sich selbstständig und rollte den Amselweg bergab in die Osterholzstraße. Dort stieß das unbemannte Fahrzeug mit dem Pkw eines 82-jährigen Mercedes-Lenkers zusammen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

