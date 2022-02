Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Fahrzeugdrift führt zu Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:20 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw Honda Civic die Jägerstraße in Kornwestheim von der Bogenstraße herkommend. Als er zu schnell nach rechts in den Eichenweg abbog, brach sein Fahrzeugheck aus und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw Mercedes-Benz eines 41-Jährigen. Der Mercedes-Lenker wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro.

