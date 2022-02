Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Ehepaar angefahren - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, um etwa 17:00 Uhr, kam es in der Seestraße in Höhe Hausnummer 70 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei ältere Personen von einem Pkw erfasst und leicht verletzt wurden. Eine 81-jährige Dame fuhr ersten Ermittlungen zufolge mit ihrem Pkw Skoda aus einer Seitenstraße auf die Seestraße und wollte nach links in Richtung Fichtestraße abbiegen. Hierbei muss sie das auf dem Gehweg befindliche Ehepaar übersehen haben, weshalb es zur Kollision mit den beiden kam. Durch die Berührung stürzte die 78-Jährige Fußgängerin zu Boden und zog sich hierbei eine Verletzung am Arm zu. Sie musste in einem Krankenhaus weiterbehandelt werden. Ihr 77-jähriger Ehemann kam mit einer Prellung am Handgelenk davon. Da alle Beteiligten nach dem Unfall sehr geschockt und durcheinander waren, sucht die Polizei Leonberg, Tel.: 07152/6050, nun Zeugen, die eine objektive Aussage zum genauen Unfallhergang machen können.

