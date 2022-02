Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1115 Gemarkung Pleidelsheim: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 13:45 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Opel Corsa die L1115 von Backnang kommend in Richtung Mundelsheim. An der Kreuzung nach Kleinaspach und Rielingshausen, der sogenannten "Hardtwaldkreuzung", sprang die Lichtzeichenanlage von Grün- auf Gelblicht, weshalb der Opel-Lenker seinen Pkw abbremste und anhielt. Der hinter ihm fahrende 31-Jährige in seinem Daimler-Benz ML350 erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den bereits stehenden Opel auf. Durch den Aufprall wurden der 18-Jährige sowie dessen 9-jährige Beifahrer verletzt und mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

