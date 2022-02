Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1107 Gemarkung Löchgau: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 10:00 Uhr, befuhr die 55-jährige Lenkerin eines Suzuki Vitara die L1107 von Bietigheim kommend in Fahrtrichtung Löchgau. Aufgrund starken Nebels und damit einhergehender Sichtbeeinträchtigung fuhr sie mit langsamer, der Witterung angepasster Geschwindigkeit. Zwischen dem "Waldhof" und dem "Weißenhof" wurde sie, trotz einer Sichtweite von unter 50 Metern, von einem weißen Lkw mit Kastenaufbau, vermutlich 7,5-Tonner, überholt. Als aus Richtung Löchgau plötzlich Gegenverkehr kam, musste der Lkw, noch während des Überholmanövers, schlagartig nach rechts ausweichen. Hierbei touchierte er den Pkw Suzuki der Geschädigten, welche sofort anhielt und die Unfallstelle räumte. Der Lkw-Fahrer fuhr ohne anzuhalten einfach weiter. Am Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Das Polizeirevier Bietigheim, Tel.: 07142/4050, sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Lkw geben können. Auch weitere Geschädigte, die durch den Lkw gefährdet oder behindert wurden, werden gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell