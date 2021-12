Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher nutzten Leiter zum Einstieg - Kripo sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Mittwoch (8.12.) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch an der Straße "An der Obererft".

Unbekannte gingen die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung gewaltsam an und durchwühlten mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter, in der Zeit von 15 bis 21 Uhr, Schmuck. Die Beamten stellten an einem angrenzenden Garten eine angelehnte Leiter fest, die möglicherweise zum Einstieg auf das Grundstück für die Einbrecher diente.

Das Kommissariat 14 nahm die Ermittlungen auf. Wer Hinweise geben kann oder zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen und Umgebung gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

Frei zugängliche Gartenutensilien können den ungebetenen Gästen in die Karten spielen. Durch eine Leiter, Harke oder Schaufel an ihrem Haus, liefern Sie den Einbrechern möglicherweise ein Tatwerkzeug. Schließen Sie daher all ihre Gerätschaften weg, sodass kein Unbefugter sie zum Einstieg oder Aufbrechen nutzen kann.

