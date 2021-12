Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall

Neuss (ots)

Am Dienstag (07.12.), gegen 12 Uhr, befuhr ein 81-Jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg am Konrad-Adenauer-Ring. Als er rechts in die Steinhausstraße abbiegen wollte, stürzte der Senior aus noch ungeklärter Ursache und kam zu Fall. Dabei wurde er schwer verletzt. Passanten kümmerten sich um den Neusser. Ein Rettungswagen verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

