Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe schlagen Autoscheibe ein - Kripo sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Am Dienstagnachmittag (07.12.), in der Zeit von 15:00 bis 16:20 Uhr, schlugen Diebe an der Landstraße in Hemmerden die Seitenscheibe eines grauen Ford Fusion ein. Aus dem Fußraum auf der Beifahrerseite entwendeten die Unbekannten einen ebenfalls grauen Rucksack.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei empfiehlt, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen, auch nicht für kurze Zeit. Oftmals reichen Dieben schon wenige Minuten aus, um gut sichtbare Gegenstände aus den Fahrzeugen zu stehlen. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell