Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe sind mit Ablenkungstrick erfolgreich - Wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Neuss (ots)

Am Dienstagvormittag (07.12.), in der Zeit von 09:50 bis 10:00 Uhr, erbeuteten Diebe mit einem Ablenkungstrick eine graue Filztasche, in der sich ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag befand.

Das Opfer hatte zuvor ihren Mercedes Sprinter auf dem Parkplatz eines Großhandelsmarktplatzes für Bekleidung an der Breslauer Straße abgestellt. Unmittelbar nach dem Verlassen ihres Wagens wurde die 58 Jahre alte Frau aus Bielefeld von einem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt.

Unter einem Vorwand entfernte sich der Mann wenig später und lief schließlich davon. Auch sein mutmaßlicher Begleiter war plötzlich verschwunden und das Opfer bemerkte das Fehlen der Tasche, welche sich zuvor zwischen Fahrer- und Beifahrersitz befunden hatte.

Der "Ablenker" wird von der Zeugin als männlich, 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 bis 185 Zentimeter groß, mit schlanker Statur beschrieben. Er soll mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Jeans sowie einer Mütze bekleidet gewesen sein und eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben.

Der "Begleiter" wird als männlich, circa 40 Jahre alt, kleiner und dicker als der "Ablenker" beschrieben. Er soll mit einer olivfarbenen Jacke und einer hellen Hose bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die Hinweise auf die mutmaßlichen Trickdiebe geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Informieren Sie umgehend den Notruf (110), wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Versuchen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen möglichst genau einzuprägen und notieren Sie das Kennzeichen von Fahrzeugen. Sie helfen so der Polizei bei der Aufklärung von Straftaten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell