Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aufmerksame Bankmitarbeiter verhindern Betrug - Falsche Polizeibeamte gehen leer aus

Bild-Infos

Download

Dormagen (ots)

Am Mittwoch (08.12.), gegen 11:50 Uhr, erhielt eine lebensältere Frau in Dormagen einen Anruf von vermeintlichen Polizeibeamten. Man erzählte ihr, die Tochter habe einen Verkehrsunfall verursacht und müsse in Haft, sofern sie nicht eine Kaution stelle könne.

Die Frau war sehr in Sorge und machte sich auf den Weg zu ihrer Bank. Dort aber wurde man hellhörig, denn der Versuch, mittels eines Schockanrufs an das Geld älterer Menschen zu gelangen, kommt leider immer wieder vor. Die Bankmitarbeiter informierten umgehend die Polizei.

In diesem Fall ging die Geschichte noch einmal gut aus und die Kriminellen hatten keinen Erfolg. Dies ist leider nicht immer so - wer etwa durch einen Schockanruf in Sorge um seine Angehörigen ist, hinterfragt eine plötzliche Geldforderung vielleicht nicht gleich. Die Tricks und Maschen der Betrüger zu kennen, ist jedoch der beste Schutz. Sprechen Sie mit Ihren älteren Angehörigen! Weitere Informationen finden Sie im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell