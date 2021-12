Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe stehlen Abschleppwagen samt Ladung

Grevenbroich (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (07./08.12.), in der Zeit von 23:00 bis 09:00 Uhr, entwendeten Unbekannte an der Josef-Thienen-Straße einen Abschleppwagen vom Typ Mercedes Sprinter.

Der weiße Transporter hatte zur Tatzeit das polnische Kennzeichen GA106GS.

Auf dem Plateau des Abschleppwagens stand ein älterer, grauer Opel Astra mit dem Kennzeichen AK-ZE36.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

