POL-FR: Klettgau: Feld gerät in Brand

Freiburg (ots) - Polizei und Feuerwehr wurden am Donnerstag, 14.07.2022 gleich zweimal zu vermeintlichen Küchenbrände gerufen. Der erste Einsatz fand gegen 15.50 Uhr in der Straße "Im Rosengarten" in Fahrnau statt. Hier entpuppte sich der Brand zum Glück als kleiner Schmorbrand. Eine Plastikabdeckung lag am Herd währenddessen dieser eingeschaltet wurde. Das ...

