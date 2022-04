Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Weitere Betrug über Instant-Massaging Dienst "WhatsApp"

Ludwigsburg (ots)

Eine 60-Jahre alte Frau aus Leonberg wurde von Montag an bis Mittwoch Opfer der bekannten Betrugsmasche via des Instant-Messaging-Dienstes "WhatsApp". Die Frau erhielt eine Textnachricht ihrer vermeintlichen Tochter. Diese hatte ihr unter einer neuen Rufnummer über "WhatsApp" geschrieben. Hier gab diese an, dass sie ihr Handy verloren habe und dringend Hilfe benötigt. Da sich die Tochter des Opfers derzeit im Ausland aufhält, vertraute die 60-Jährige auf die Ausführungen in den Textnachrichten und überwies nach Aufforderung insgesamt elf Zahlungen an unterschiedliche Konten. Hierdurch entstand der Dame ein Schaden von rund 40.000 Euro. Erst im Nachgang stellte die 60-Jährige fest, dass sie Opfer von Betrügern wurde. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

