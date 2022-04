Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg - Neckarweihingen: Senior wird Opfer falscher Polizeibeamter

Ludwigsburg (ots)

Ein Senior aus Neckarweihingen wurde zwischen Freitag und Montag Opfer der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter". Die Betrüger brachten den Senior im Laufe des Wochenendes durch geschickte Gesprächsführung dazu, Angaben zu seinem Hab und Gut zu machen. So wurde bekannt, dass der Mann im Besitz von Gold ist und die Täter suggerierten ihm, dass dieses von der Polizei auf Echtheit geprüft werden müsse. Hierzu sei eine Übergabe des Goldes erforderlich. Der Senior fuhr auf Anweisung der angeblichen Polizeibeamten hin am Montagvormittag mit einem Taxi zu seiner Bank und entnahm Gold aus seinem Schließfach. Etwa zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr übergab er das Edelmetall schließlich an eine unbekannte Person. Es wird aber davon ausgegangen, dass die Übergabe im Bereich des Ortsausganges in Richtung Poppenweiler unweit der Lechtstraße stattfand. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet deshalb Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel. 0800 1100225 zu melden.

