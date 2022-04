Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg - Eglosheim: Weiterer Diebstahl aus PKW

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag und Mittwoch öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam einen Dacia, der auf dem Parkplatz der S-Bahn-Haltestelle "Favoritepark" in der Eduard-Spranger-Straße in Eglosheim abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Täter mehrere hochwertige Musikinstrumente mitsamt Zubehör im Wert von rund 9.000 Euro. Bereits am Mittwoch berichteten wir von einem ähnlich gelagerten Fall (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5207003). Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell