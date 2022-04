Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: 82-Jähriger stürzt mit Pedelec und wird schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 82 Jahre alter Pedelec-Fahrer am Mittwochabend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 20:15 Uhr in Markgröningen alleinbeteiligt gestützt war. Der Senior war auf der stark abschüssigen Vaihinger Straße stadtauswärts unterwegs und wollte nach rechts in Richtung Talhausen abbiegen, als er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall kam. An dem Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

