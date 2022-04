POL-PDWIL: spektakulärer Unfall blieb glücklicherweise bei Sachschaden

Bickendorf (ots) - In der Nacht vom Mittwoch, 06.04.2022 auf Donnerstag, 07.04.2022, wurden auf dem Rastplatz Nimstal-Ost der A 60 aus einem Mercedes Benz Actros Lkw ca. 500 Liter Diesel von unbekannten Täter entwendet. Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die in der besagten Zeit auf dem Rastplatz bzw. auf der BAB 60 Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich mit der Polizei Bitburg, Tel.: 06561-96850 in Verbindung ...

