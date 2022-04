POL-PDWIL: Diesel entwendet

Bitburg (ots) - Am 05.04.2022 wurden gegen 01:11 Uhr in Bitburg in der Straße St. Maximin zwei parkende Pkw beschädigt. An beiden Fahrzeugen wurden die Reifen zerstochen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den/die mögliche Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Bitburg in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: 06561/9685-0 ...

