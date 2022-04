POL-PDWIL: Einbruch während des Urlaubs

Hetzerath (ots) - Am Nachmittag des 07.04.2022 kam es in Hetzerath in der Straße "Zum Mühlenborn" zum Diebstahl des hinteren Kennzeichens an einem PKW. Das Kennzeichen wurde hierbei aus der Halterung gerissen und anschließend entwendet. Sollte jemand den Vorfall beobachtet haben, bittet die Polizei Wittlich dringend um Zeugenhinweise unter Tel. 06571 / 926-0. Rückfragen bitte an: Oliver Schneidereit, PHK ...

