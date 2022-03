POL-PDKO: Alkoholisierter PKW-Fahrer in Vallendar

Simmern (ots) - Diebstahl von Dämmmaterial in Rheinböllen Am Freitag wurde der Diebstahl von 16 Paketen Dämmplatten angezeigt. Das Dämmmaterial befand sich auf einer Baustelle in der Clara-Schumann-Straße in Rheinböllen. Die Tat dürfte sich zwischen dem 21.02.22 und 25.02.22 ereignet haben. Zum Abtransport ...

mehr